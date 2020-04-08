تصريحات مفبركة .. الأعلى للإعلام يحجب موقع إلكتروني لمدة 6 أشهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر، "لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيء إلى الصيادلة وإثارته القلق بين القراء تشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه الفاظ وعبارات لا تليق" بحسب حيثيات القرار.





وقال المجلس إن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.



