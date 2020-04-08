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أخبار البلد

تصريحات مفبركة .. الأعلى للإعلام يحجب موقع إلكتروني لمدة 6 أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:32 م
صحيفة الشورى
صحيفة الشورى
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عبد الوكيل أبو القاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر، "لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيء إلى الصيادلة وإثارته القلق بين القراء تشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه الفاظ وعبارات لا تليق" بحسب حيثيات القرار.

وقال المجلس إن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية، وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا بالإضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 برنامج البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.
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