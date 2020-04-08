مجلس الشباب المصري يصدر كشف حساب عن مشاركته في مواجهة كورونا

أصدر مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح، بيانًا بعنوان ( كشف حساب ) تضمن ما قام به شباب المجلس في المحافظات المختلفة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منذ ١٥ مارس الماضي وحتى الآن.





وتضمن البيان حزمة من المبادرات والفعاليات قام المجلس بتنفيذها وهي:

١ - إطلاق حملة ( احنا معاك ) بالتنسيق مع مديريات التأمين الصحي وذلك لتوصيل العلاج الشهرى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى باب المنزل بشكل مجاني بالكامل وذلك تخفيفًا عليهم وضمانًا لعدم تعرضهم للعدوى حيث انهم من اكثر الفئات العرضة للإصابة بالفيروس وايضًا للتخفيف من العبء الموجود علي عاتق العاملين بالقطاع الصحي.





٢- إطلاق حملة ( طبيبك على موبايلك ) بمشاركة لفيف من الاطباء الاستشاريين والأخصائيين المتطوعين من كافة التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية بشكل مجاني بالكامل عن طريق الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي لتخفيف العبء على المنشأت الطبية وتقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجونها طوال فترة التزامهم بعدم الخروج من المنزل.





٣- التنسيق مع عدد كبير من مكاتب البريد بالمحافظات المختلفة والدفع بشباب المتطوعين من المجلس لتنظيم حصول المواطنين من كبار السن علي المعاشات والحد من وجود اَي زحام او تكدس لضمان عدم التعرض للعدوى.

٤- تجهيز أعداد من شنط وكراتين المواد الغذائية وتوزيعها بشكل مجاني علي الفئات الأكثر احتياجًا من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة دون تصوير هذه الحالات حفاظًا علي خصوصيتهم وكرامتهم.





٥ - القيام بعدد من حملات التطهير والتعقيم شملت عدد من القرى والعزب شملت تطهير الشوارع والأماكن العامة بالمطهرات اللازمة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.





٦ - التعاقد مع عدد من المراكز الطبية بنسب تخفيض تصل الي ٥٠% علي الفحوص والخدمات الطبية لتخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في تخفيف الضغط علي المنشأت الطبية العامة.





٧- القيام بعدد من حملات التوعية الميدانية عن طريق شباب المتطوعين بالمجلس وتوزيع منشورات توعوية لتوضيح كيفية الوقاية من التعرض للعدوى.





٨- إنتاج أكثر من ١٦٠ فيديو توعوي مصور عن طريق شباب المجلس بهدف تعزيز الوعي بطرق الوقاية من العدوى وأهمية الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية والبعد عن التجمعات.





٩ - المشاركة بأسم مصر في تصوير فيديو مع مشاركين من ١٩ دولة حول العالم لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالمنامة للحفاظ علي أرواحهم وذلك ضمن حملة ( stay home ) العالمية.





١٠ - تحويل كافة المنح التدريبية المقدمة من المجلس للبث بشكل اليكتروني عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك لعدم إقامة اي تجمعات من الممكن أن تساهم في نشر العدوى.





واختتم المجلس بيانه مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات تمت بمبادرات شخصية بالكامل من كوادر وأعضاء المجلس بالمحافظات المختلفة دون اأي تمويل أو تبرعات من جهات أو أفراد إيمانًا من أعضاء المجلس بالمسئولية المشتركة التي يجب أن نتحملها جميعًا في هذه الأزمة وإيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني الحقيقي والفاعل في مواجهة التحديات.





جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصرى المصرى هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة والمؤثرة في القضايا الشبابية والتي تمتلك الآلاف من الكوادر المتطوعين بكافة محافظات مصر.