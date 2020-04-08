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أخبار العالم

شاب يعترف أمام المحكمة بقتل 39 شخصًا في لندن

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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قسم خارجي

اعترف الشاب "موريس روبنسون"، سائق الشاحنة التي عثر بداخلها على جثث 39 شخصا في أواخر 2019 قرب لندن، بارتكابه جريمة قتل غير متعمد بحقهم، وفق ماذكرت شبكة "آر تي".


وقال روبنسون، خلال جلسة محاكمة عقدت اليوم الأربعاء عبر الفيديو نظرا لإجراءات العزل الصحي العام في بريطانيا، في محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية بلندن، إنه يعترف بذنبه في 39 تهمة قتل غير متعمد ضمن قضية المهاجرين الفيتناميين الذين تم العثور على جثثهم جنوب شرق إنجلترا داخل حاوية تحملها شاحنته.


ومثل روبنسون- وهو مواطن من شمال إيرلندا يبلغ من العمر 25 عاما- أمام القضاء، افتراضيا، مع 4 متهمين آخرين بالتورط في قتل المهاجرين الفيتناميين الـ39، والذين نفوا بدورهم مسؤوليتهم في إطار القضية.


وعثرت الشرطة البريطانية، في 23 أكتوبر 2019، على جثث 39 شخصا داخل حاوية في مدينة فريس بمنطقة إسكس شرقي لندن، بينهم 31 رجلا و8 نساء، بمن فيهم 10 مراهقين.


وحددت التحقيقات لاحقا أنهم مهاجرون من فيتنام، دفعوا أموالا لمهربي بشر لنقلهم إلى إنجلترا بشكل غير شرعي، ووصلوا إلى البلاد قادمين من بلجيكا على متن سفينة، وتوفوا جميعا بسبب الاختناق داخل الحاوية.

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