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محافظات

لمدة ٨ ساعات.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة مساء الجمعة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:57 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب بأحياء "جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور" من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالى .

وذلك نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة مع المتابعة الدقيقة . 

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة  هذا وتقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.
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