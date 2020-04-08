لمدة ٨ ساعات.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب بأحياء "جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور" من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالى .





وذلك نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.





ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة مع المتابعة الدقيقة .



