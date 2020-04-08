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أخبار البلد

بسبب كورونا.. تأجيل انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان لـ 7 مايو المقبل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:46 م
النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء الأسنان
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عقد اجتماع لإعادة النظر فى موعد الانتخابات نظرا للظروف الراهنة بفرض حظر التجوال، ومد قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

 و قررت النيابة تأجيل موعد عقد الانتخابات المزمع عقدها يوم الخميس 16 أبريل 2020، لمدة واحد وعشرين يوما، على أن تنعقد يوم الخميس 7 مايو 2020، على أن يراعى إعادة النظر فى القرار أو التجديد فور استقرار الأوضاع أو فى حال ورود حكم قضائى.

و لجنة الانتخابات فى حالة انعقاد مستمر لحين استقرار الأوضاع حفاظا على سلامة الأطباء، وسلامة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والإدارية التى تم إقرارها فى جلسة الانتخابات المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضى، والتى تضمنت: عقد الانتخابات فى مساحات مفتوحة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة، وسيتم عمل لجنة نظام لمنع التجمعات، والأطباء سيدخلون بشكل فردى للتصويت باللجان، بالإضافة إلى منع الدعاية الانتخابية فى إطار 20 مترا من مقر الانتخاب أو اللجنة، لمنع الازدحام، ولتتماشى النقابة مع القانون الذى ينص على أن الانتخابات تُجرى فى المقرات الفرعية للنقابة بالمحافظات، تم اتخاذ قرار مجلس بأن الأماكن التى ستأجرها النقابات الفرعية يتم اعتبارها مقر مؤقت للنقابات، حتى لا يتم ارتكاب مخالفة للقانون.

والنقابة ستوفر كمامات، ومطهرات مثل الكحول مثلا، وأقلام بأعداد كافية، لعدم تداولها بين الأطباء، بلجان الاقتراع، بحيث أن يكون كل عضو تم تأمينه أثناء التصويت، ويتم منع انتشار العدوى بأى فيروسات.

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