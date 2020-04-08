AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8-4-2020

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:45 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:


كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات لضم لاعب الشرطة العراقي علاء مهاوي. 


قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تتخذ قرارا بحسم الدوري أو حصول النادى الأهلى على لقب الدوري.


بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في دراسة ملف إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل خاصة مع توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا وبالتالي تم إغلاق المقر الرئيسي للقلعة الحمراء وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل شيخ.. محمد فضل يزف بشرى لـ الجماهير.. إكرامي يحسم رحيله عن الأهلي

اخبار الأهلي.. تفاصيل مشادة رمضان وبادجي.. حسم موقف شريف إكرامي

أخبار الرياضية| تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.. مد إيقاف الدوري المصري.. مفاجأة بشأن مصير حسام عاشور مع الأهلي

اخبار الاهلي.. نجم الزمالك يقصف جبهة الحضري.. نجما بيراميدز يقتربان.. وحسم مصير فايلر

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

أمريكا تسجل 934 وفاة و5543 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

كنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

بعيدا عن كورونا.. ترامب يترك الأرض ويتجه إلى القمر

طالب ترامب برحيله.. مالا تعرفه عن مدير منظمة الصحة العالمية.. وعلاقته بإثيوبيا

AdvertisementS

بعد تغريدة تركي آل الشيخ.. تعطل انتقال أحمد فتحى لـ بيراميدز في الصيف

أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء

بالأسماء.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز تضم 6 لاعبين

بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

إكرامي يوجه اتهاماً قاسياً لـ فايلر.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

ثورة في بيراميدز .. عبدالله السعيد يقود حملة رفض خفض الرواتب بعد التعاقد مع أحمد فتحي

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات ضم الفهد الأفريقي من النادي الأهلي

كلام نهائي .. الزمالك يحسم الجدل حول بيع محمود علاء وفرجاني ساسي

فى خطاب رسمى.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري.. اِعرف السبب

أخبار الزمالك.. النادي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإلغاء الدوري .. صفقة تبادلية مع بيراميدز تضم 6 لاعبين.. والحالة الصحية لـ محمود عبدالعزيز

رمضان صبحي يثير ذعر لاعبي منتخبات أفريقيا.. مدافع غانا يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجه و بلالين.. أسما شريف منير تثير الجدل باللون الأحمر .. شاهد

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة