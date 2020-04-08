أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8-4-2020

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:









كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات لضم لاعب الشرطة العراقي علاء مهاوي.









قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تتخذ قرارا بحسم الدوري أو حصول النادى الأهلى على لقب الدوري.



