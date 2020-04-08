رعب جديد يطرق الأبواب.. أمريكا تحذر مواطنيها: لا تخرجوا من منازلكم

أطلقت الإدارة الأمريكية تحذيرًا جديدًا من حدوث موجة ثانية لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذا استهان الناس بالامر وعادوا إلى الحياة الطبيعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقالت ديبورا بيركس، منسقة البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحن نلاحط علامات استقرار الوضع في هذا المجال. وهذا يلهمنا ويثير فينا الحماس ... من المهم حقا الآن، ألا يرى الناس علامات الأمل الأولى هذه، على أنها تبرر مغادرة المنزل في الثلاثين يوما القادمة، أي فترة العزل الضرورية لوقف انتشار العدوى - وهذا أمر مهم للغاية".





وأضافت "لا شك أنكم تلاحظون التباطؤ في وتيرة انتشار المرض. لكن إذا بدأ الناس مرة أخرى في مغادرة المنازل والتفاعل الاجتماعي، فيمكننا أن نرى موجة خطيرة ثانية وقريبا جدا".





وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمدة 30 يوما، وسيعتمد القرار على تحليل البيانات التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد.





وفي وقت سابق، قالت بيركس إن السلطات الأمريكية تتوقع أن تستقر معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد الأسبوع المقبل، بسبب القيود المفروضة.





وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في الحالات المسجلة لعدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين هناك 398785 شخصا، توفي منهم 12893، وتم شفاء أكثر من 22 ألف مريض.