لهذه الأسباب الأوقاف منعت التراويح والاعتكاف في المساجد.. فيديو

كشف الشيخ أحمد صبري، أحد علماء مشيخة الأزهر الشريف، عن الأسباب الحقيقية لمنع صلاة التراويح وموائد الرحمن، مؤكدا أن الهدف هو صحة المصريين في المقام الأول.

وأضاف "صبري"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف منعت التجمعات في رمضان وصلاة التراويح وموائد الرحمن، لأنه إذا تواجد مصاب واحد بفيروس كورونا وسط المصلين سيضرب المسجد والدولة بالكامل، وسينتج عنه ضعف في المؤسسة الصحية.

وتساءل أحد علماء مشيخة الأزهر الشريف، "لما يكون عندنا مصابين مين هيصلي بينا لو هلكنا مين هيصلي بينا".

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا أمس الثلاثاء، قبل بداية شهر رمضان الكريم، للإعلان عن عدة قرارات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونص البيان على ما يلي:

- تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان

- حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها

- حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف

- عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام

- عدم إقامة أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل

- لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام

- فتح المساجد لن يتم إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة

- فتح المساجد يرتبط بتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر