هددت بنشر كورونا بعد ثبوت إصابتها.. اعتقال مراهقة أمريكية بتهمة الإرهاب | فيديو

تواجه مراهقة أمريكية في ولاية تكساس تهم بالإرهاب بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدد فيه بنشر فيروس كورونا عن عمد في متجر والمارت.





ووفقا للقصة التي نشرتها ديلي ميل عبر موقعها الالكتروني، نشرت المراهقة الأمريكية "لورين مارادياغا"، وتبلغ من العمر 18 عامًا ، سلسلة من مقاطع الفيديو عبر تطبيق سناب شات قالت من خلالها إنها ثبتت اصابتها بالفيروس القاتل، وقبل أن تتوجه إلى متجر دالاس تعهدت بأنها "تقصر حياة" من تقابله، وفقا لتعبيرها





واكدت السلطات الامريكية، ان مارادياجا قد جرى اعتقالها وتم اتهامها باطلاق وتوجيه تهديدات إرهابية.





وذكرت شرطة كارولتون في بيان صحفي، إن المشتبه بها أخبرت الضباط أنها ليست مصابة بفيروس كورونا وأن الشرطة "ليس لديها في الوقت الحالي أي دليل على أن اختباري لـ كوفيد 19 كان إيجابيا".



