أهالي كفر طهرمس يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين وزيادة ازدحام الشارع

استغاث المواطن أسامة لطفي، المقيم في بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، في رسالة عبر خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام المواطنين وانتشار الباعة الجائلين في كفر طهرمس التابع لبولاق الدكرور.









ويقول فى شكواه، "على الرغم من التحذيرات الشديدة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن الباعة الجائلين منتشرون في الشارع الرئيسى، وهو السبب فى الزحام؛ مما قد يعرض حياتنا جميعا للخطر".









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



