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سيارات

تبدأ بـ150 ألف جنيه .. سعر تويوتا كامري في السوق المصري

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أماني نوار

بعد أزمة كورونا انخفضت أسعار سيارات السيدان وكان على رأسها سيارات تويوتا كامري ، وذلك حسب ما جاء تقرير الأسبوع لأسعار السيارات،  حيث وصل سعر التويوتا كامري الى 150 ألف جنيه تقريبا.

 

وأكدت التقارير أن السيارة تتوفر في نسخة واحدة فقط في السوق المصري ،وتتميز تويوتا كامري بمحرك سعة 2500 سي سي و4 سلندر وعزم دوران 231 نيوتن متر .

 

كما تنقل القوة للعجلات الامامية عبر ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات  بالإضافة إلى التسارع من الثبات إلى 100 كم في 9.3 ثانية مع سرعة قصوى 235 كم في الساعة .

 

قررت شركة تويوتا لصناعة السيارات إيقاف إنتاج سبعة خطوط بخمسة مصانع داخل اليابان بسبب الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي بسبب فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، في وقت أجبرت شركات إنتاج يابانية أخرى وشركات إنتاج أجزاء السيارات لخفض إنتاجها فى الداخل.

 

وأعلنت الشركة التى تعد ثانى أكبر شركة من حيث المبيعات، أن وقف الإنتاج سيستمر حتى يوم 15 أبريل مبدئيا، وسيؤدى لخفض الإنتاج بنحو 36 ألف وحدة.

 

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