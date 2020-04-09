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بين الناس

مسنة تناشد التضامن إعادة صرف المعاش المتوقف دون سبب

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكت السيدة الطاهرة محمد السيد الكردي مقيمة مركز سمنود منشأة نظيف بجوار قرية محلة زياد محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف معاش التضامن الخاص بالمطلقات منذ خمسة اشهر دون سبب علما بانها مسنه تبلغ من العمر 65 عاما وليس لديه دخل وهى مريضة وتحتاج شراء علاج بجانب ارتفاع الاسعار ولا يوجد لها عائل رقم قومى 29503201602445.

 

للتواصل مع الحالة : 01009012658 

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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