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محسن عادل: مصر من أوائل الدول حفاظا على توافر السلع واستقرار معدلات الإنتاج خلال أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:34 م
محسن عادل
محسن عادل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر من الدول القليلة في العالم التي عملت على خلق حالة توازن ما بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي والقدرات الانتاجية، وتوافر السلع والخدمات للمواطنين بشكل مستقر.

وأضاف محسن عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي "قناه النهار"، أن مصر تتحكم في نشاط فيروس كورونا وعدم انتشاره وما يؤكد ذلك هو تطبيق الاستراتيجية التي نسير عليها منذ بداية الحظر الى الان.

واوضح محسن عادل، أن الاستراتيجية بدأت بشكل متدرج مع استمرار حركة السيارات النقل واستمرار النشاط الزراعي والمصانع لا يوجد بها توقف وكان هنا من الضروري الحفاظ على عملية الانتاج بالاضافة الى عدم زيادة الاسعار  .

وأشار إلى ان الاولوية الان هي الحفاظ على مستوى الإنتاج المتواجد في السوق ليس من اجل شىء سوى المواطن نفسه حتى اذا اراد شيئا يجده متوافرا.

ونوه إلى ان الحكومة ملتزمة من البداية وتوجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وهذا ما نسير عليه من تسهيلات وضعتها الحكومة للمرور من هذه الأزمة والحفاظ علي حياة المواطن المصري.
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