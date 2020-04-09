نائبة المنصورة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة وإصابة هيئة التدريس بالجامعة بفيروس كورونا

نفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ما تردد عن إلغاء الدراسة بالجامعة وإصابة هيئة التدريس، ووفاة رئيس الجامعة بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الأخبار شائعات هدفها إثارة البلبلة والذعر لدى المواطنين.





وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدراسة مستمرة للطلاب عن بعد عبر الإنترنت، كما أنها تتردد على الجامعة من حين لآخر ولا يوجد حالات إصابة أو وفيات كما يتردد، مشيرة إلى أنه لا يمكن التعتيم عن إصابة شخص أو وفاته بسبب كورونا خاصة في المحافظات والمدن الريفية وعلى رأسها المنصورة.



