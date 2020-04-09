AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة المنصورة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة وإصابة هيئة التدريس بالجامعة بفيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:12 ص
طلاب الجامعة
طلاب الجامعة
Advertisements
أحمد أيمن
نفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ما تردد عن إلغاء الدراسة بالجامعة وإصابة هيئة التدريس، ووفاة رئيس الجامعة بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الأخبار شائعات هدفها إثارة البلبلة والذعر لدى المواطنين.

وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدراسة مستمرة للطلاب عن بعد عبر الإنترنت، كما أنها تتردد على الجامعة من حين لآخر ولا يوجد حالات إصابة أو وفيات كما يتردد، مشيرة إلى أنه لا يمكن التعتيم عن إصابة شخص أو وفاته بسبب كورونا خاصة في المحافظات والمدن الريفية وعلى رأسها المنصورة.

وأكدت النائبة، أن جامعة المنصورة استعدت لمواجهة وباء كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، فضلا عن تحويل المدن الجامعية بالجامعة إلى مستشفيات عزل، استعدادا لمواجهة الأزمة حال زيادة حالات الإصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تنفى تسجيل حالة إصابة بـ كورونا

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

إخلاء المدن الجامعية في الإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. رئيس جامعة المنصورة: خطة لتفعيل المحاضرات الإلكترونية وتكثيف المنهج.. عميد آداب سوهاج: لا صحة لتقديم موعد الامتحانات وإلغاء الفصل الدراسي

الجامعات يا وزير.. البرلمان يطالب التعليم العالي بتحديد مصير الطلاب بعد انتهاء التعليق.. ومطالب بإتاحة التدريس أونلاين

بعد تصريحات الرئيس.. توقعات برلمانية بمد تعليق الدراسة بالجامعات

ترشيحاتنا

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

لليوم الثاني.. أمريكا تسجل 2000 حالة وفاة بـ كورونا

6 بؤر لفيروس كورونا في محافظة دمياط وعزل 20 عمارة

هاني الناظر يكشف معلومات مهمة لمواجهة كورونا.. وحقيقة الشلولو والعسل في علاج الفيروس.. فيديو

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول