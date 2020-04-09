بالرغم من كورونا.. نائب البحيرة: شاهدت عزاء به آلاف المواطنين

انتقد النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن دائرة البحيرة، استهتار بعض الأهالي بإجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي، بإقامة الأفراح والمآتم، فضلا عن الزحام التي تشهده مكاتب البريد، مردفا: "شهدت عزاء بالدائرة به آلاف الأهالي".









وطالب القاضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالالتزام بإجراءات الحكومة والبقاء في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة، وفي حالة النزول لابد من اتباع أساليب الوقاية والتعقيم بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، فضلا عن تجنب ملامسة الأسطح والتحية باليد والأحضان والقبلات وغيرها من العادات التي قد تؤدي للإصابة.







