AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية نوعية : رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:56 ص
التعلم عن بعد
التعلم عن بعد
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية  جامعة عين شمس، إنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة، تم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.




وأضاف السيد ، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه  تم رفع أكثر 98% من المحاضرات عن طريق اونلاين منوها الى انه  يتابع يوميا سير العملية التعليمية عن بعد، مشيرا الى أن الكلية تسعى دائما للحفاظ على سلامة الطالب، وأنه يتم رفع المحاضرات عن طريق الموقع الرسمي للكلية بوسائل الاتصال الاجتماعي وتم التبليغ بها جميعا للطلاب حرصا علي مصلحتهم الدراسية .


وأوضح عميد تربية نوعية  أنه يتم تسجيل المحاضرات بشكل يومي للطلاب ومتابعتهم بعد تعليق الدراسة مرة أخرى من خلال الموقع الرسمي للكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضراتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية وعبر قناة يوتيوب الخاصة بالكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد بدء التعلم عن بعد بكلية التربية جامعة عين شمس

عميد علوم عين شمس يوضح خطة التعلم بعد تعليق الدراسة

أساتذة جامعة عين شمس: الكليات استعدت للتحول الرقمي والتعلم عن بعد

عميد تربية نوعية عين شمس..قرارات المجلس الأعلي تصب في مصلحة الطالب

عميد تمريض عين شمس تعلن طريقة تحصيل المناهج بعد قرار مد فترة تعليق الدراسة

مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى للمواطنين.. بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات.. أستاذ: اهدأوا ولا تستبقوا الأحداث

ترشيحاتنا

عزل ألف أسرة بـ بني سويف بسبب كورونا .. فيديو

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

الصحة السعودية: كل من زار هذا المكان فليعزل نفسه أسبوعين

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات ضم الفهد الأفريقي من النادي الأهلي

أزمة جديدة داخل نادي الزمالك.. شوبير يوضح

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور