عميد تربية نوعية : رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، إنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة، تم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.

















وأضاف السيد ، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه تم رفع أكثر 98% من المحاضرات عن طريق اونلاين منوها الى انه يتابع يوميا سير العملية التعليمية عن بعد، مشيرا الى أن الكلية تسعى دائما للحفاظ على سلامة الطالب، وأنه يتم رفع المحاضرات عن طريق الموقع الرسمي للكلية بوسائل الاتصال الاجتماعي وتم التبليغ بها جميعا للطلاب حرصا علي مصلحتهم الدراسية .







