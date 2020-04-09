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رياضة

حمادة صدقى لـ صدى البلد: إلغاء الدوري قرار الاتحاد وليس الأندية.. أرغب في ضم الثلاثي المعار.. ولاعبو سموحة رجالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:00 ص
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الدوري المصري للحفاظ على اللاعبين من أجل مساندة الدولة في مواجهة تلك الأزمة

وعقب انتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الدولة ظهرت المعادن الاصيلة لدي الكثير من رجال الدولة من أجل التكاتف في إنهاء تلك الأزمة

وتحدث موقع صدى البلد الإخباري مع حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عقب تنازله عن نصف راتبه من أجل مساندة نادي سموحة والدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة.

 

البداية ما سبب تنازلك عن نصف راتبك الشهري؟

انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي أحد أسباب التنازل عن 50% من مستحقات الجهاز الفني لمساندة الدولة ونادي سموحة في القضاء على تلك الأزمة، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي .


هل سيتم تنازل اللاعبين عن بعض المستحقات المالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا؟

القرار الأول والأخير في أيد اللاعبين وأتوقع إطلاق مبادرة من كافة لاعبي سموحة خلال الفترة القادمة ، خصوصا أن لاعبي الفريق لا يتقاضون راتب شهري ولكن يتم سداد مستحقاتهم المالية كل خمسة أشهر وفقا للنظام المتواجد داخل نادي سموحة والذي يسير على الجهاز الفني والإداري واللاعبين.


كيف يتم متابعة لاعبي سموحة خلال فترة التوقف؟

يتم متابعة كافة التدريبات اليومية للاعبين من خلال الجروب الرسمي للفريق وتصحيح مسار اللاعبين للاستعداد للعودة عقب إنتهاء تلك الأزمة .


هل يتم توقيع عقوبة على أحد اللاعبين في حالة عدم الانتظام في خوض التدريبات؟

بالفعل نقوم بفرض العقوبات على اللاعبين في حالة عدم خوض التدريبات اليومية ولكن حتى الآن لم يتم فرض عقوبة نظرا لالتزام اللاعبين بخوض التدريبات قائلا: "لعيبة رجالة".


ما موقف اللاعبين المعارين لنادي سموحة؟

بالفعل تحدثنا مع رئيس مجلس الإدارة المهندس فرج عامر لإنهاء صفقات ثلاثي الفريق المعارين ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبو الفتوح للحصول على خدماتهم بصفة نهائية خصوصا في ظل تفاعلهم مع الفريق وتقديم مستوى جيد للغاية .

هل تم الحديث مع أحد قطبي الكرة المصرية لإنهاء صفقات المعارين؟

سيتم مخاطبة مسئولي الأندية عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي من جديد.


رئيس الزمالك طالب بإلغاء الدوري؟ من وجهة نظرك هل سيتم الإلغاء؟

أنا لست مسئول عن أحد الأندية ولكن إلغاء الدوري أو استكماله يعود للاتحاد المصري لكرة القدم فهو صاحب القرار الأول والأخير وليس الأندية.


 هل سيتم التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق؟

أتعجب من تلك الأقاويل ونادي سموحة لايرغب في ضم أحد اللاعبين ولم يتحدث مع أحد الأندية للحصول على خدمات بعض اللاعبين .


ما هو تعليقك على قرار الاستغناء الذي صدر أمس؟ 

قرار الاستغناء الذي صدر على الصفحة الرسمية لنادي سموحة خطأ غير مقصود وتم تقديم الاعتذار في نفس الوقت، مطالبا الجميع بالتكاتف وإتباع تعليمات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وانهاء تلك الأزمة .


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