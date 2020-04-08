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برلمان

بعد استقطاع 20% من راتب الوزراء.. برلماني يطالب رجال الأعمال بدعم عمال اليومية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:18 م
عمال اليومية
عمال اليومية
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أحمد أيمن
أعرب المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن تقديره الشديد لقرار مجلس الوزراء باستقطاع نحو 20% من راتب رئيس الوزراء والوزراء لـ 3 أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة، قائلا إنه دليل على التضامن الاجتماعي والمسؤولية السياسية من جانب مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للوقوف معا خلال أزمة كورونا.

وأشاد النائب، في بيان له، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كوورنا، واستمرار هذا الاستقطاع لنحو 3 أشهر، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، والذين يتضررون من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لمواصلة الحياة الكريمة ولحين تحسن الأمور قريبا.

وطالب المغازي، رجال الأعمال والأثرياء والقادرين، بحذو نموذج الحكومة المصرية والتخفيف عن البسطاء والعمالة غير المنتظمة لتجاوز هذه الأزمة. قائلا إنها خطوة ممتازة وتدل على تضافر اجتماعي واحساس بمختلف فئات المجتمع.
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