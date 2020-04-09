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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 - 4 - 2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
تباينت  أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم، الخميس، 9-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 174.25ريال سعودي.    


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (199.13 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.94دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (182.54ريال سعودي) أي ما يعادل (48,53دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (174.54ريال سعودي) أي ما يعادل (46.33دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (149.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,71دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (116.16  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.88دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (99.57  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.47 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,193  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,647 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,394  ريال سعودي) أي ما يعادل (370.60دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (199,133  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,942  دولار أمريكي)
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