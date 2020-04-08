هاشتاج أحمد فتحي يتصدر تويتر.. بعد أنباء عن رفض بيراميدز التعاقد معه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أحمد_فتحي بعد أنباء عن رفض نادي بيراميدز التعاقد معه.





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏أحمد فتحي : طب ما تجددلي موسم واحد بسعر امبارح يا معلم





‏اللهم لا شماته



بس مصر كلها بتضحك حاليا على أحمد فتحى للاسف 😒



صحيح من خرج من داره اتقل مقداره



كان مالهم ١١ مليون فى السنه يا فتحى ؟؟!! يعنى ٢٢ مليون فى سنتين .. وحشين ؟





‏بعيد عن اننا مش طايقينك عشان فضلت شويه فلوس علي الاهلي !!

بس الواحد حزين علي لاعب زيك يبقي نهايته كوميديه كده ويتقل منك وتبقي ماده للسخريه ؟؟ بجد يا فتحي انت بتقل من تاريخك و قيمتك

مكنتش اتمني ان يكون الچوكر احمد فتحي دي نهايته.





‏أنا مش مقتنع بموضوع إن أحمد فتحي مش لاقي نادي، أو إن بيراميدز رجع في كلامه، اللي يسيب 12 مليون في الأهلي يبقى بالتأكيد مالي إيده بكذا عرض في أكتر من مكان وممكن برة مصر كمان اصلًا.. بلاش نقعد نحرق في كلام فاضي.





‏هو من حقه يمشي ده قراره حتى لو ماشي عشان الفلوس برضو حقه والعالم كله ماشي كده مش لما يبقا معانا يبقا حبيبنا ولما يمشي يبقا عدونا بلاش الجحود بتاعنا ده احمد فتحي تاريخ كبير جدا ف حتى لو زعلانين منه او مختلفين معاه لازم تحترمه وتحترم تاريخه و انو ياما فرحك.

