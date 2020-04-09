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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 9-4-2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا، خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس، 9-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 170.15 درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:
يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (194.45 درهم إماراتي) أي ما يعادل (52.94 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (178.25 درهم إماراتي) أي ما يعادل (48.53 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (170.15 درهم إماراتي) أي ما يعادل ( 46.33 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (145.84 درهم إماراتي) أي ما يعادل (39.71 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (113.43 درهم إماراتي) أي ما يعادل (30.88 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (97.23 درهم إماراتي) أي ما يعادل (26.47 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,048 درهم إماراتي) أي ما يعادل (1,647 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,361 درهم إماراتي) أي ما يعادل (370.60 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (194,454 درهم إماراتي) أي ما يعادل (52,942 دولار أمريكي)
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