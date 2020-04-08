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رياضة

ناصر ماهر: الجمهور فرق معانا في الأمم الأفريقية وكان سببًا في فوزنا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:35 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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عمرو ابوبكر
أكد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لنادي سموحة، أن الجماهير هي السبب الرئيسي في فوزنا ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 21 سنة.

وأضاف "ماهر" خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن تواجده في منتخب مصر رغم تعرضه للاصابة كان بسبب الحب الذي كان وضعه بداخلنا شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الشباب.

وأشار "ماهر" إلى أن، دوره في المنتخب كابتن فريق بعد رمضان صبحي، فكان من الضروري ان يستمر.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر تعرض لإصابة قوية بعد أول مشاركة له في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 21 سنة، واستمر مع الفراعنة ولم يرحل رغم الإصابة.
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