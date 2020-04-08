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تعليم

أعضاء مجلس جامعة الزقازيق يتبرعون بـ 20% من راتبهم لمدة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:17 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق وأعضاء مجلس الجامعة تبرعهم بـ 20% من راتبهم لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في إطار التضامن مع أجهزة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والآثار المترتبة علي انتشار فيروس كورونا والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل العمالة غير المنتظمة من أبناء الوطن.


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ودعا رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة الزقازيق للمشاركة في دعم أبناء الوطن من العمالة غير المنظمة لتضررهم في الفترة الراهنة من انتشار فيروس كورونا،من خلال التبرع لصندوق "تحيا مصر" ،كلٍ حسب مقدرته، على حساب رقم ( 037037) في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري .

 

أكد "شعلان" أن المصريين دائمًا قادرون علي مواجهة الشدائد والخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد بسلام من خلال تكاتف الجهود وتوحيدها بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها والمواطنين،داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين والعالم أجمع من شر الوباء.

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