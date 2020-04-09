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تعليم

فرصة أخيرة للمشاركة في تحديات بنك الابتكار المصري

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني
أكدت اكاديمية أنه لايزال باب التسجيل مفتوح لتلقى الأفكار والمقترحات المبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، ويأتى ذلك في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى غد الجمعة.

وستمنح جائزة مالية للفائز الأول قدرها 40 ألف جنيه، والفائز الثاني 30 ألف جنيه، والفائز الثالث 20 ألف جنيه.

وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودا مع أصحاب الأفكار الفائزة للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم بالكامل كمنحة من الدولة وستكون شروط العقد بموافقة أطراف التعاقد مع ضمان كامل لحقوق الملكية الفكرية وحقوق جميع الأطراف. 

والتقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري: www.eib.eg 

علي أن يكون آخر موعد للتقدم يوم 10 إبريل 2020 طبقًا للشروط المعلنة علي الموقع. 

واللاطلاع على التحديين بالتفاصيل من خلال هذه الروابط:


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