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حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة أجهزة تكييف بمدينة 15 مايو

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:52 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة أجهزة تكييف بمدينة 15 مايو .

وكان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغا من صاحب شركة تكييف وتبريد، يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أبدى رغبته فى شراء 4 أجهزة تكييف، واتفقا على التقابل أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وأوضح أنه عقب وصوله؛ ترك أجهزة التكييف بمكان التقابل، وطلب منه المشكو فى حقه، الحضور صحبته إلى منطقة البنوك بدائرة القسم؛ بدعوى سحب ثمن أجهزة التكييف، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار، ولدى عودته لمكان ترك الأجهزة اكتشف سرقتها.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وجرى بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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