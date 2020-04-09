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اقتصاد

إقبال متوسط على ياميش رمضان بسبب فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية استعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وقال عادل أبو سيف، مدير فرع مجمع الأهرام الاستهلاكي بمحافظة الجيزة، إنه تم طرح ياميش رمضان مثل البلح وقمر الدين والتين والقراصيا والمشمشية في المجمعات الاستهلاكية استعدادا للطلب خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح "أبوسيف"، أن الإقبال على شراء الياميش متوسط بسبب إجراءات الحظر، واتجاه الزبائن نحو الحصول على الأولويات وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.  

وحول أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٠ فأوضح أبوسيف أن سعر القراصيا ٥٥ جنيها/كيلو ويبلغ سعر المشمشية ٨٥ جنيها والتين عبوة ٣٠٠ جرام بسعر ٢٥ جنيها والبلح نوعين أحدهما بسعر ١١ جنيها ونوع آخر بسعر ١٥ جنيها وقمر الدين السوري عبوة ٤٠٠ جرام بسعر ٣٠ جنيها.
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