محمد منير يطالب جمهوره بالالتزام بقرارات الحكومة في مواجهة كورونا

تضامن المطرب الكبير محمد منير، مع الحكومة المصرية التي تحارب فيروس كورونا، وطالب من جمهوره ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وطلبات الحكومة.





وقال المطرب محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر:"أشعر بالفخر والأمان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع أزمة كورونا بشكل متحضر و منظم وواعٍ، وأطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة و انا علي ثقة اننا سنعبر هذه الازمة بعون الله".





وعرضت قناة وزارة الثقافة، على موقع "يوتيوب" حفل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس.





ويقود الفريق ، مؤسسه ، الموسيقار باسم درويش ، ومعه نخبة من النجوم كضيوف شرف، بينهم الفنان محمد منير، علي الهلباوي ومونيكا جورج.



