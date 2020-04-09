حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9 / 4 / 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 9-4- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 9-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 9-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل



مهنيًا: المشاركة في العمل تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.



عاطفيًا: تعيش أجواء لا تنتسى تخلدها الذاكرة وتستعيدها في معظم أحاديثك.



صحيًا: خلال الايام القادمه ستضطر لبقاء اضطراريًا في السرير.



برج الثور



مهنيًا: عليك تفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد تعرقل مشاريعك المهمة.



عاطفيًا: لا عجب إذا كنت متكاتفًا مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقًا معه حول مختلف النقاط .



صحيًا: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.



برج الجوزاء



مهنيًا: تتحسّن أوضاعك بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.



عاطفيًا: من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.



صحيًا: حال من الاضطراب و ثمة شيئًا غير مريح ينتابك.



برج السرطان



مهنيًا: تحقق نجاحات كبيرة تضعك تحت الضوء.



عاطفيًا: الشريك قادر على قلب الطاولة عليك ساعة يشاء.



صحيًا: تهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.



برج الاسد



مهنيًا: مواجهة مع منهم أعلى تحصن مركزك وتقوى ثقتك بنفسك.



عاطفيًا: تواجه معارك أنت بغنى عنها هذا اليوم.



صحيًا: اأنت ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك.



برج العذراء



مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس.



عاطفيًا: قد يحاول أحد ما حل الأوضاع بينك وبين الشريك وإعادة المياه إلى مجاريها



صحيًا: بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.



برج الميزان



مهنيًا: يبشرك هذا اليوم باللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.



عاطفيًا: تساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.



صحيًا: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.



برج العقرب



مهنيًا: تفرض شروطك الجديدة في العمل فى التقدم نحو الأمام.



عاطفيًا: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك إزاء الإطراء الذي تتلقاه منه يوميًا، ما يثير دهشته.



صحيًا: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك.



برج القوس



مهنيًا: هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.



عاطفيًا: لا تعاتب الشريك باستمرار،يؤدّي الى نتائج تنعكس سلبًا على العلاقة، فانتبه.



صحيًا: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك .



برج الجدي



مهنيًا: جوًا من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.



عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك



صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.



برج الدلو



مهنيًا: حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ



عاطفيًا: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية



صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك



برج الحوت



مهنيًا: تحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.



عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة



صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.



