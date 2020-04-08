برلماني يكشف وضع قرية المعتمدية بأول أيام الحجر الصحي..فيديو

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب انه كانت هناك 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بقرية المعتمدية، مؤكدا ان جميع اجهزة الدولة تعاونت بشكل كامل.





وأضاف حساسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن التضامن قامت بعمل ٦٠٠ وجبة غذائية للمواطنين وتوزيع كراتين ارز وسكر وزيت على العمالة والمواطنين.





وتابع النائب البرلماني أن محافظ الجيزة قام بإرسال سيارة ATM بقرية المعتمدية لكي يحصل المواطنون على رواتيهم.





وأشار سعيد حساسين انه لدينا ثقة في وعى اهالي المعتمدية لتفهم الوضع الذي تم.



