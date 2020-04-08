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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع علاء مهاوي .. تعطل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بسبب تركي آل الشيخ

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:


- كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي مصير فريقه الذي يعاني من سوء النتائج ووقوعه في مراكز الهبوط قبل توقف المسابقة بسبب تفشي الكورونا المستجد.



- تعطلت صفقة انتقال أحمد فتحى نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر إلى نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية.


- كشف الاعلامي إبراهيم فايق، كواليس جديدة في أزمة حسام عاشور في تجديد تعاقده مع النادي الاهلي.


- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس الابيض  على إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء بطولة الدوري بشكل رسمي بعد قرار تأجيل المسابقة لنهاية شهر أبريل الجاري.


كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات لضم لاعب الشرطة العراقي علاء مهاوي.




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