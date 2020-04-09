ضبط محل أدوات كهربائية ودهانات مجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط محل بويات وأدوات كهربائية بمنطقة الهرم.





توجهت حملة تموينية من مدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت عن ضبط المدعو جبالي .ر.ج.ف. سن 34 صاحب محل حدايد وبويات وادوات كهربائية "بدون ترخصي "– دائرة القسم- مقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الادوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعه .





وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبه، و630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس – مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، و100 لفة خرطوم كهرباء، و420 عبوة معبأة سيلكون لاصق – لون صبغة – دهان .





بلغ الاجمالي المضبوطات 3720 قطعة أدوات كهربائية، و4500 متر خرطوم كهربائي، و718 كجم دهانات و تحرر المحضر اللازم.



