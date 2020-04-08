بعد وقف إطلاق النار.. التحالف يبدأ إجراءات مكافحة كورونا في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف نهار الخميس.





وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، لـ"العربية"، إن قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني، معربا عن أمانيه بأن تكون هناك استجابة من ميليشيات الحوثي لوقف النار.





وأكد المالكي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن.





وقال المالكي إن قوات التحالف بدأت في إجراءات لمواجهة كورونا في اليمن، مؤكدا أن الجهد الإنساني للتحالف في اليمن يفوق جهده العسكري هناك وأن الشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية.



