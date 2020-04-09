AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزير التنمية المحلية: إزالة 3022 تعديًا منذ توجيهات الرئيس السيسي .. واستنفار الأجهزة المعنية لرصد مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة وقت الحظر

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
Advertisements
إيمان البكش
اللواء محمود شعراوي:
= إزالة ٣٠٢٢ تعديا منذ توجيهات الرئيس السيسي 
= عدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول
= استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة


تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات نجحت في إزالة ٣٠٢٢ تعديا منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مبان.

وقال وزير التنمية المحلية إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بـ الازالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، مشيدا بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. 

وقال وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.
Advertisements

ترشيحاتنا

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

إغلاق مستشفى بالدقهلية بعد إصابة 16 من الطاقم الطبي بـ كورونا

يارب عديها على خير.. منى ممدوح بإطلالة محتشمة

عزل ألف أسرة بـ بني سويف بسبب كورونا .. فيديو

بعد التنمر ضدها.. نقابة الأطباء: ما حدث مع طبيبة الإسماعيلية جهل مبالغ فيه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها