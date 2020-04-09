وزير التنمية المحلية: إزالة 3022 تعديًا منذ توجيهات الرئيس السيسي .. واستنفار الأجهزة المعنية لرصد مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة وقت الحظر

اللواء محمود شعراوي:

= إزالة ٣٠٢٢ تعديا منذ توجيهات الرئيس السيسي

= عدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول

= استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة









تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.





وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات نجحت في إزالة ٣٠٢٢ تعديا منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مبان.





وقال وزير التنمية المحلية إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بـ الازالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، مشيدا بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.





وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.





وقال وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.