ثقافة أبوظبي تطلق مبادرة الثقافة للجميع عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادرة "الثقافة للجميع"، والتي تقدّم جميع مواقعها وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات التواصل الاجتماعي لـ"ثقافة أبوظبي".





تقدّم المبادرة محتوى ديناميكي من كل من المواقع الثقافية بمنارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلي أبوظبي، والمجمّع الثقافي، و فن أبوظبي، ومبادرات التراث المادي والمعنوي وغيرها من البرامج الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.





تسعى مبادرة "الثقافة للجميع" لإيصال الجماهير إلى الأصول الثقافية في أبوظبي من خلال تحويلها إلى منصات رقمية تتيح للجميع إمكانية التعلّم والاكتشاف والاستمتاع بالثقافة عن بعد، حيث تعمل هذه المواقع إلى جانب فرق من الخبراء والمهنيين المختصين لإنشاء محتوى ثقافي يتضمن مجموعة من الموضوعات المتخصصة؛ بما فيها الحرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع التاريخية والموسيقى وفنون الأداء.





تم تصميم المبادرة لاستخدام الجمهور العام والتفاعل معها عبر قنوات التواصل الاجتماعي لـ"ثقافة أبوظبي" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.





وبهذا الصدد، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نلتزم في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالترويج ونشر الثقافة بكافة ألوانها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وقد أطلقنا "الثقافة للجميع" كوسيلة لمجتمع أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بأسره لمواصلة التعلم وتوسيع آفاقهم حينما لا يكون متاحًا التواجد والتفاعل وزيارة المواقع جسديًا،. إن الثقافة هي لبنة أساسية في المجتمع، ولا يشكّل التفاعل الثقافي الحيّ مصدرًا فذًّا لتحفيز الإبداع فحسب، بل يعزز أيضًا هويتنا الجماعية لتصبح داعمًا نستند عليه. ونأمل أن تسهم "الثقافة للجميع" في تقوية إحساسنا بالوحدة وإبقاء قلوبنا وعقولنا منفتحة للإلهام أين ما كنا في العالم."





ينقسم المحتوى المقدّم في "الثقافة للجميع" تحت ثلاثة مواضيع؛ #ابتكر_الثقافة_للجميع، الذي يتيح الاطلاع على إرشادات وعروض توضيحية وبرامج تعليمية وتعليمات عبر الإنترنت والمشاركة من خلال إنشاء محتوى خاص بالمستخدم؛ بينما يوفّر #اكتشف_الثقافة_للجميع للجمهور فرصة اكتشاف الأصول الثقافية وزيارتها افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال لقطات الفيديو والتسجيلات والمواد الرقمية المنشورة الخاصة ببرامج وفعاليات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما فيها الحفلات الموسيقية والجلسات الحوارية والمعارض الفنية والمهرجانات والمؤتمرات.





ويقدّم موضوع #ملتقى_الثقافة_للجميع إمكانية التعرّف على الأفكار والمعارف المتنوعة لخبراء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن للجمهور حضور جلسات رقمية مع فنانين ومؤرخين وعارضين ومهندسين معماريين وغيرها الكثير.





وتعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على المحافظة على التراث والترويج للفنون والثقافة في إمارة أبوظبي. تبوأت أبوظبي في السنوات الأخيرة مكانة مرموقة إقليميا باعتبارها مركزًا للفنون العالمية، وذلك بفضل جهودها الحثيثة ومبادراتها المتواصلة، ومع تنفيذها لخطتها الثقافية الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات ، تركّز دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جعل الثقافة في متناول الجميع لتشجيع التفاعل الثقافي وتنمية الإبداع ورعاية روح التسامح وتعزيز الحس المشترك بالهوية الوطنية. تهيأ مبادرة "الثقافة للجميع" إمكانية الوصول إلى كافة أصول أبوظبي الثقافية المميزة بسهولة ومن قبل المستخدمين من مختلف بقاع العالم.



