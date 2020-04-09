نجل أسامة نبيه: مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول ..فيديو

قال يوسف أسامة نبيه، لاعب نادي أسوان، نجل أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، إن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، سيكون الحارس الأول للقلعة الحمراء مستقبلًا.





وأضاف يوسف أسامة نبيه، في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي" على قناة نادي "الزمالك"، "مصطفى شوبير من أفضل الحراس في مصر في مواليد جيله".





وتابع "مصطفى من الحراس المميزين في جيله ويتدرب بشكل رائع، وأفضل شيء فيه أنه لا يسمع لأي انتقادات خارجية".





وأتم نجل أسامة نبيه تصريحاته "خلال السنوات القليلة المقبلة، سيصبح مصطفى شوبير الحارس الأول للنادي الأهلي".