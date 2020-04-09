AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجل أسامة نبيه: مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:39 ص
يوسف أسامة نبيه
يوسف أسامة نبيه
Advertisements
محمد رشاد
قال يوسف أسامة نبيه، لاعب نادي أسوان، نجل أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، إن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، سيكون الحارس الأول للقلعة الحمراء مستقبلًا.

وأضاف يوسف أسامة نبيه، في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي" على قناة نادي "الزمالك"، "مصطفى شوبير من أفضل الحراس في مصر في مواليد جيله".

وتابع "مصطفى من الحراس المميزين في جيله ويتدرب بشكل رائع، وأفضل شيء فيه أنه لا يسمع لأي انتقادات خارجية".

وأتم نجل أسامة نبيه تصريحاته "خلال السنوات القليلة المقبلة، سيصبح مصطفى شوبير الحارس الأول للنادي الأهلي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك

مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

عبدالواحد السيد: شوبير سبب شهرتي.. والحضري أفضل حارس في مصر

خروج مفاجئ.. عطل فني لقناة الزمالك والغندور يعتذر لمشاهديه

عامر عامر: أنا أهلاوي ومصطفى شوبير مستقبل الحراس.. فيديو

مدرب حراس الأهلي يشيد بحارس الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

شوبير: بيراميدز لن يتعاقد مع أحمد فتحي.. ومحمود علاء لم يجدد للزمالك لهذا السبب

تصريحات مفبركة.. الأعلى للإعلام يحجب موقعا إلكترونيا 6 أشهر

ترامب: منظمة الصحة العالمية نفت انتقال كورونا من شخص لآخر

وفاة حالتين بـ كورونا فى مستشفى العزل بالنجيلة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة