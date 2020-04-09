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فن

طرح بوستر هنغني كمان وكمان لـ إليسا .. شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:30 ص
اليسا
اليسا
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آيه عاطف
طرحت شركة روتانا، البوستر الرسمي لأغنية إليسا الجديدة "هنغني كمان وكمان" والتي تستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قامت إليسا بنشر مقطع صغير منها.

وأعلنت إليسا عن تحد جديد لجمهورها، وهو عبارة عن تصوير فيديوهات لهم وهم يرقصون على أنغام أغنيتها التي من المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة "هنغني كمان وكمان".

وقالت من خلال حسابها الرسمي على "تويتر":" شوفت إيملاتكم ورديت على بعض منها .. اللي موصلهمش رد لسه، متقلقوش هبعتلكم رسايل قريب".

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، والحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الاول من الاغنية :"هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".
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