للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير منطقة حوض الدرس في السويس

تابع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساء اليوم ، حملة التطهير والتعقيم التي تنظمها إدارة الحماية المدنية لتطهير بشوارع منطقة حوض الدرس بحي السويس .





رافق نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد في الجولة كل من العقيد اكرامي من الحماية المدنية وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمرافق ورجال الحماية المدنية .



