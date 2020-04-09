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محافظات

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير منطقة حوض الدرس في السويس

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:04 ص
تعقيم وتطهير منطقة
تعقيم وتطهير منطقة حوض الدرس في السويس
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حسن غنيمة
تابع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساء اليوم، حملة التطهير والتعقيم التي تنظمها إدارة الحماية المدنية لتطهير بشوارع منطقة حوض الدرس بحي السويس  .

رافق نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد في الجولة كل من العقيد اكرامي من الحماية المدنية وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس محمد خالد مدير التنظيم   والمرافق ورجال الحماية المدنية .

جاء ذلك، ضمن خطة محافظة السويس لتطهير وتعقيم الشوارع والمدن والمنشآت الحكومية الخدمية ضد فيروس كورونا حفاظا علي المواطنين، كم يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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