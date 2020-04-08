مدرس بجامعة صينية : مصر قادرة علي القضاء على كورونا بهذه الطريقة

قال الدكتور السيد نشيوى مدرس بجامعة وسط الصين الزراعية ، إن مصر قادرة علي القضاء علي الوباء والعالم كله من خلال التزام المواطنين بتعليمات الحكومة .





وأضاف "نشيوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " رأي عام" عبر فضائية " تن" ، أن اليوم هو أول يوم لينا للخروج بعد الحظر ، حيث أصبحنا نخرج بتصريحات بعد فحص درجات الحرارة .





وأشار " المدرس بجامعة صينية" إلي أننا كنا فس سجن لمدة ٧٦ يوما ، كما عملت بعض وسائل النقل العام والمترو .



