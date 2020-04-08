نيوزيلندا تؤجل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استخباراتية أمريكية بسبب كورونا

أعلنت شركة إطلاق الأقمار الصناعية "روكيت لاب" عن أنها اضطرت إلى تأجيل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استخباراتية أمريكية من منشأة إطلاقها في نيوزيلندا بعد أن أمرت الدولة السكان بالبقاء في منازلهم وسط تفشي وباء فيروس كوؤونا كوفيد 19.





وأعلنت شركة الإطلاق الفضائية الخاصة، الأسبوع الجاري، عن أنها اضطرت إلى تأجيل الإطلاق من ميناءها الفضائي في نيوزيلندا في شبه جزيرة "ماهيا" الجزيرة الشمالية للمرة الثانية.





وكان من المقرر إطلاق الصاروخ، الذي من المقرر أن يرفع ثلاثة أقمار صناعية لمكتب الاستطلاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، في 30 مارس ، ولكن من غير المتوقع أن ينطلق الآن قبل 23 أبريل.





وكان من المقرر أن تنطلق المهمة من مجمع الإطلاق 1 في نيوزيلندا في 30 مارس





ومع ذلك، تم إيقاف الاستعدادات لبدء التشغيل مؤقتًا، بعد إعلان حكومة نيوزيلندا في 23 مارس تنفيذ اجراءات حمائية ضد COVID-19 التي تتطلب إغلاق معظم الشركات وتوجيه الناس للبقاء في المنزل.





وقالت الشركة في بيان صحفي، إننا نثني على الحكومة لاتخاذها هذه الخطوة الجذرية ولكنها ضرورية للحد من انتشار COVID-19.





ووفقا لأرقام وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاربعاء، هناك 969 حالة مؤكدة و 241 حالة محتملة من كوفيد 19 في الدولة، مع وفاة واحدة فقط حتى الآن.





وساعدت الإجراءات الاستباقية للحكومة في الحد من انتشار الفيروس، حيث تم اكتشاف 26 حالة جديدة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من الاختبارات واسعة النطاق.





كما لاحظت جارديان، أنه تم القبض على عدد 76 شخصا وهو اكبر عدد منذ اعلان تلك القواعد الحمائية لانتهاكهم أوامر البقاء في المنزل في الـ 24 ساعة الماضية .