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مرأة

نصيحة خبيرة الأبراج لـ مواليد 9 أبريل

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:32 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لـ مواليد 9 إبريل
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 9 إبريل ، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم9 إبريل،  فإن ذلك يعني أنك تتمتع بحس عملي ولديك اعتداد بالنفس وإرادة قوية تساعدك على الوصول لأهدافك.. أنت أيضا عاشق للسفر لكن تنقصك القدرة على التحكم في عصبيتك مما يجعلك تخسر أحيانا!

نصيحة: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
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