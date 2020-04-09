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حوادث

ضبط 1000 قطعة غيار سيارات بدون فواتير داخل محل في الجيزة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مصنع لإنتاج الخردة من دون ترخيص بمنطقة الهرم.

تكونت الحملة التموينية من مدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت عن ضبط المدعو "رامي م ع إ"، 33 سنة، صاحب محل قطع غيار وزيوت سيارات بدون ترخيص بالهرم. 

وتبين من التحريات قيام المحل بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات وسائل السيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة المحل تم ضبط 939  قطعة ( كوبلن – تيل فرامل – بوجيهات – فلتر زيت حشو – سير باور – جوان وش سليندر .. وعدد 155 لتر زيت سيارات بدون فواتير، وتم تحرير المحضر اللازم.
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