ضبط 1000 قطعة غيار سيارات بدون فواتير داخل محل في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مصنع لإنتاج الخردة من دون ترخيص بمنطقة الهرم.





تكونت الحملة التموينية من مدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت عن ضبط المدعو "رامي م ع إ"، 33 سنة، صاحب محل قطع غيار وزيوت سيارات بدون ترخيص بالهرم.





وتبين من التحريات قيام المحل بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات وسائل السيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.



