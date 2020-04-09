تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة عيادة طبيب

جدد قاضي المعارضات حبس شخص لقيامه بسرقة عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة المعادى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.





تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من طبيب قرر باكتشافه سرقة (شاشة LCD - كاسيت بالسماعات) من داخل عيادة الأسنان ملكه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس سابق بالعقار محل البلاغ، وأصل بلدته محافظة المنيا) وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.





وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.