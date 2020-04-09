بعد قرار الحكومة.. برلماني يكشف فوائد تأجيل مديونيات الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية

أشاد النائب محمد إسماعيل، أمين سر الإسكان بمجلس النواب، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي مقدمتها الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات لمختلف المؤسسات.





وقال "إسماعيل"، في بيان، إنه قرار هام يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ويؤكد وقوف الدولة إلى جانب المنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران لعبور هذه الفترة الدقيقة والحفاظ على ما لديها من عمالة، واصفا قرار تأجيل المديونيات، بأنه قرار اقتصادي يعبر عن رؤية حكومية شاملة للأزمة الراهنة.





ونوه النائب بالطفرة الكبيرة التي حققها قطاع السياحة خلال السنوات الماضية وقدرته على ادخال نحو 13 مليار دولار للبلد خلال عام واحد، والطفرة كذلك في قطاع الطيران وهو ما يحتم الوقوف بجانب هذه الشركات والهيئات لاجتياز كورونا واستمرار دورها الاقتصادي الفعال.



