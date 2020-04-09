طارق سليمان: لاسارتي عرض علي العمل معه في الدوري السعودي بعد الرحيل عن الأهلي ..فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه تلقى عدة عروض بعد رحيله عن الأهلي.





وأضاف طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "فوجئت بتواصل لاسارتي معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي".





وتابع طارق سليمان، "لاسارتي تواصل معي عبر مترجمه في الأهلي واتفقنا على الراتب وكل شيء، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".





وأتم "كما تلقيت عروض آخرة من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا وكانت مع الكابتن محمد يوسف".



