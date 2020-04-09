سكرتير عام الأقصر يتفقد الشوارع والميادين ..صور

تابع سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





كان ذلك خلال جولة داخل مدينة الأقصر شملت شوارع كورنيش النيل وميدان أبوالحجاج، ومحمدفريد، والمنشية، وأحمد النجم،والمحطة، ومنطقة شرق السكة، والنزهة، وحي شمال، والكرنك.





وتم خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم، ورفع الاشغالات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات أولًا بأول، حيث تم التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وظهور مدينة الأقصر بالشكل اللائق.



