مصرع سقوطه إثر سقوطه من أعلى خلاط بميت سلسيل

لقى شخص عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى خلاط يعمل به أثناء طلوعه عليه للعمل بميت سلسيل بالدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل لمركز شرطة ميت سلسيل بوصول محمد محمود محمد حسين سمره 34 عاما عامل عادى ومقيم الكفر الجديد ادعاء سقوط من علو وارتطامه بجسم صلب أدى وفاته .





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال والده قرر انه اثناء ذهابه الى الخلاطة الخاصة به وتجهيزها للعمل عليها وطلوعه عليها وقع وحدثت إصابته التي أدت لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 543 إدارى المركز لسنة 2020 وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثمان .