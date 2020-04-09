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اقتصاد

انقطاع المياه عن 5 أحياء في الجيزة غدا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن أحياء (جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور) من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10/4/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى. 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة.
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