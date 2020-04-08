جمارك الطرود البريدية تحبط 9 محاولات تهريب لمواد مخدرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية، برئاسة شريف حبيب بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط 9 محاولات تهريب لمواد مخدرة الممنوع حيازتها او تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.





فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسه وفاء على مدير جمرك الجمرك تم الإشتباه فى مشمول 9 طرود بريدية قادمة من الخارج.





وبتفتيش الطرد الأول تبين وجود 2 زجاجة بها زيت الحشيش المخدر مخفاة داخل توكة شعر حريمى بطريقة يصعب إكتشافها، وبتفتيش الطرد الثانى تبين وجود 10 بذور لمخدر الماريجوانا مخبأة داخل محفظة جلد كما تبين وجود 7 بذور آخرى لمخدر الماريحوانا داخل الطرد الثالث .





وبتفتيش الطرد الرابع والخامس تبين وجود 250 قرصا و30 جرام لمخدر الاكستازى بداخلها، كما تم ضبط 25 جرام بذور مخدره من الأنواع الجديدة على شكل فطر مخدر بالطرد السادس و 10جرام من مخدر الحشيش داخل الطرد السابع .





وفى الطرد الثامن تبين وجود لفة بها 9 كيلو و680 جراما من نبات القات المخدر ووجود 9 كيلو و680 جراما من نبات القات المخدر فى الطرد التاسع، وتم ذلك بمعرفة محمد صلاح وعمرو السيد ووليد درويش وعبير حسين ومحمد عبد المعطى.





قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

