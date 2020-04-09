رئيس جامعة القناة: الالتزام التام بالجداول المعلنة لمحاضرات الطلاب





وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة تفعيل العمل ببرنامج الموديل Moodle لكونه أحد أنظمة إدارة المحتوى التعليمي فهو النظام يقوم بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي إلى الإلكتروني ، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الاستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.









ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة عمل Quizzes وذلك للتأكد من تحصيل الطلاب للمادة العلمية خلال الفترة الدراسية التي تم تطبيق منظومة التعليم عن بعد خلالها كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم الشكر لأعضاء هيئة التدريس علي المجهود الكبير الذي قاموا به لرفع المقررات والمحاضرات للطلاب.

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الالتزام التام من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجداول المعلنة للطلاب وذلك لضمان مشاهدة جميع الطلاب للمحاضرة جاء ذلك خلال اجتماعها عبر الفيديو كونفرنس مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمصرية الصينية والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات وذلك في متابعتها اليومية لسير العمل بمنظومة التعليم عن بعد.