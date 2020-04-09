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نشأت الديهي: في الأزمات والأوبئة لا صوت يعلو فوق صوت الدولة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:09 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في أثناء الأزمات والحروب والكوارث والأوبئة لا صوت يعلو فوق صوت الدولة والإجراءات التي تتخذها، مؤكدا أننا في لحظة فارقة من تاريخ مصر.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" أمس، الأربعاء، أننا مقبلون على فترة صعبة، ونريد أن نخرج وتنتهي فترة حظر التجوال وتعود عجلة الاقتصاد المصري للدوران، موضحا أن ذلك يتحقق بالسير في مسارين يتمثلان في محاولة الخروج من جائحة كورونا، وحماية أرواح المواطنين بالتوازي مع تشغيل صوت الماكينات بحذر شديد حتى لا نفقد فرص البقاء، فاقتصاد العالم منهك، ولا بعد أن نعمل ونتحرك بحذر.

 
وشدد على أن رجال الأعمال والمستثمرين والعمال وأساتذة الاقتصاد لهم دور في الفترة الحالية والقادمة، وعلينا عزف ألحان مشتركة وليس لدينا وقت.

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